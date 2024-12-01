В Рязани произошло ДТП с тремя пострадавшими детьми

Происшествие случилось на перекрёстке с улицей Ленинского комсомола. По информации экстренных служб, в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадал мужчина, две девочки 12 и 9 лет, а также 16-летний подросток.
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