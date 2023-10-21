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В областном центре ночью массово загорелись мусорные контейнеры

В областном центре ночью массово загорелись мусорные контейнеры

Вероятно, имел место поджог. Написано заявление в полицию. Как сообщает регоператор ТКО Смоленской области, в Промышленном районе Смоленска в ночь с 20 на 21 октября сгорело 19 контейнеров на 6 площадках для накопления твердых коммунальных отходов по следующим адресам: - пр.

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