В областном центре ночью массово загорелись мусорные контейнеры

Вероятно, имел место поджог. Написано заявление в полицию. Как сообщает регоператор ТКО Смоленской области, в Промышленном районе Смоленска в ночь с 20 на 21 октября сгорело 19 контейнеров на 6 площадках для накопления твердых коммунальных отходов по следующим адресам: - пр.