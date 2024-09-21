Брянские срочники могут получить электронные повестки уже весной 2025 года

1 ноября в России начнет работать реестр воинского учета и повесток. Теперь через него будет осуществляться постановка на воинский учет и снятие с него, а также направление повесток военнообязанным и призывникам.
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