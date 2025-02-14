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Курские новости

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На Курском фронте морпехи уничтожили колонну ВСУ и рассказали, как это было

На Курском фронте морпехи уничтожили колонну ВСУ и рассказали, как это было

На Курском направлении бойцы 810-й бригады морской пехоты группировки «Север» устроили засаду ВСУ. Они выждали момент и полностью уничтожили колонну противника, которая двигалась через Курскую область, сообщили в Минобороны РФ.

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