8 лайфхаков с обычным лаком для волос

Практически у каждой женщины найдется дома лак для волос. Сейчас эти средства выпускаются в таких разнообразных формах и имеют столько различных назначений, что неудивительно, что их можно использовать не только для создания прически, но и, например, для того, чтобы продеть непослушную нитку в иголку! Некоторые из нестандартных применений лака для волос настолько необычны, что в них с трудом верится.