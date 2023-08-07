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Дипломат Ульянов: встреча в Джидде не имела смысла без участия России

Дипломат Ульянов: встреча в Джидде не имела смысла без участия России

Прошедшие 5-6 августа переговоры по Украине в Джидде (Саудовская Аравия) бессмысленны, поскольку на них не присутствовала Россия.

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Комментарии
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МН
Михаил Новиков
Никого на западе не интересует нахождение пути мирного урегулирования этого конфликта! Наоборот, этот саммит - это продолжение войны против России. Запад таким образом ищет пути присоединения в свое лоно, стран здраво оценивающих все процессы вокруг украины. И таким образом вся эта западная мразь пытается Россию оставить в абсолютном одиночестве, а потом начать снова диктовать свои условия!
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