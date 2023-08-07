Дипломат Ульянов: встреча в Джидде не имела смысла без участия России

МН

Михаил Новиков

Никого на западе не интересует нахождение пути мирного урегулирования этого конфликта! Наоборот, этот саммит - это продолжение войны против России. Запад таким образом ищет пути присоединения в свое лоно, стран здраво оценивающих все процессы вокруг украины. И таким образом вся эта западная мразь пытается Россию оставить в абсолютном одиночестве, а потом начать снова диктовать свои условия!