Евродепутат от Литвы Якелюнас призвал госорганы проверить оскорбления русских

Евродепутат от Литвы Стасис Якелюнас призвал генпрокуратуру страны проверить оскорбления в адрес русских со стороны телеведущего Альгиса Раманаускаса, который высказывался, что "обрусевший скот" "стоит сосласть".
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