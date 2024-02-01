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Евродепутат от Литвы Якелюнас призвал госорганы проверить оскорбления русских

Евродепутат от Литвы Якелюнас призвал госорганы проверить оскорбления русских

Евродепутат от Литвы Стасис Якелюнас призвал генпрокуратуру страны проверить оскорбления в адрес русских со стороны телеведущего Альгиса Раманаускаса, который высказывался, что "обрусевший скот" "стоит сосласть".

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