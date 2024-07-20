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Царьград

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Назревают массовые протесты и международный скандал: Париж стал "тюремным лагерем" за неделю до Олимпиады

Назревают массовые протесты и международный скандал: Париж стал "тюремным лагерем" за неделю до Олимпиады

Член фракции французского парламента сообщил тревожные новости после своей поездки по Парижу: "столица превратилась в тюремный лагерь!".

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