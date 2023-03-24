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Певец ЮрКисс заявил о поддержке спецоперации с самого ее начала

Певец ЮрКисс заявил о поддержке спецоперации с самого ее начала

Певец Юрий Киселев (ЮрКисс) заявил, что в данный момент важно поддерживать российскую армию. Он заявил, что поддерживает проведение спецоперации с самого ее начала и часто выступает в госпиталях, а также передает гуманитарную помощь нуждающимся.

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