In connection with the arrest of the President of the Polish Olympic Committee (PKOI) Radoslaw Pesiewicz, athletes from Poland may not be allowed to participate in the next Olympic Games.
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