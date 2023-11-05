Эрдоган хочет стать гарантом безопасности в секторе Газа

Турция готова стать страной-гарантом сектора Газа, если возникнет такая необходимость. Как пишет "Европейская правда", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с журналистами по возвращении из Казахстана на борту самолета, сообщает Anadolu.