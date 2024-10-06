Маск выскочил на сцену к Трампу, чтобы поддержать его в схватке с Харрис

Американский бизнесмен южноафриканского происхождения Илон Маск экстравагантно продемонстрировал свою поддержку Дональду Трампу на митинге в Батлере (штат Пенсильвания), где в июле на кандидата на пост президента США было совершено покушение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии