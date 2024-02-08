Кулеба: Оборонная индустрия Европы не может конкурировать с российской

Оборонная индустрия Европы не в состоянии соперничать с российской. С таим заявлением выступил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после переговоров с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
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