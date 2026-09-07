💉Дан старт Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа сезона 2026–2027 годов По данным СМИ глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила: "Крайне важно, что в этом году по рекомендации экспертов, международных рекомендаций экспертов, в вакцине против гриппа заменены все три компонента.