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«Бостон» пригласил Чейссона на просмотр. С форвардом подписан пробный контракт

32-летний форвард осенью приедет в тренировочный лагерь «Брюинс» на просмотр.  Прошлый сезон канадец провел в «Детройте», с которым подписал контракт на год и 750 тысяч долларов.

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