Путин наградил звезд шоу-бизнеса орденами

Президент РФ Владимир Путин наградил российских звезд шоу-бизнеса государственными наградами. Эстрадный певец Владимир Пресняков был удостоен Ордена Почета, актер Дмитрий Харатьян — Ордена Дружбы, а артист Игорь Верник получил Орден «За заслуги в культуре и искусстве».
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