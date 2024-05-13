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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Врач назвала простой способ замедлить старение

Врач назвала простой способ замедлить старение

Поможет сбалансированное питание и растительная пища Врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова рассказала, какая пища приводит к старению организма, и объяснила, как замедлить этот процесс.

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