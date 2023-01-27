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Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 82 шайб

Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 82 шайб

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадского форварда Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ.

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