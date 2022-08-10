МИ-6 дало отмашку на совершенно запредельную информационную атаку на Россию

Автор: Люсинэ Аветян, Великобритания Реприза из театра абсурда, в котором мы на Западе живем - лидеры европейских стран, глава ООН и сам Жозеп Борель выразили обеспокоенность в связи "с российскими артиллерийскими ударами на Запорожскую АЭС".