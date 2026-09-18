Крымчане активно голосуют на выборах депутатов Госдумы

В Крыму открылись все 1098 избирательных участков — они работают штатно с 8:00 до 20:00. В списках — почти 1,5 миллиона избирателей, за голосованием следят более 5 тысяч наблюдателей.
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