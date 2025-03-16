Девочка в Петрозаводске травмирована упавшей наледью

Прокуратура проводит проверку по факту падения на ребенка льда с крыши зданияФото: Unsplash 15 марта 2025 года в дневное время с крыши жилого дома на проспекте Ленина в Петрозаводске произошел сход наледи, в результате которого травмирована 12-летняя девочка.
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