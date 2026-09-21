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Сын супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербер скончался в 27 лет

Сын супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербер скончался в 27 лет

Скончался 27-летний Пресли Гербер, сын супермодели Синди Кроуфорд. По данным газеты The Guardian , молодой человек умер в реабилитационном центре: он много лет боролся с наркотической зависимостью.

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