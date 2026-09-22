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Царьград

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В Нижнем Тагиле Kia врезалась в дерево: водитель погиб

В Нижнем Тагиле Kia врезалась в дерево: водитель погиб

В Нижнем Тагиле в ночь на 22 сентября Kia съехал с дороги и опрокинулся, врезавшись в дерево возле дома № 90 по улице Монтажников.

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