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Закон, порядок, государство

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Военные священники группировки войск «Центр» открыли часовню в честь святителя Николая архиепископа Мирликийского чудотворца в зоне проведения СВО

Военные священники группировки войск «Центр» открыли часовню в честь святителя Николая архиепископа Мирликийского чудотворца в зоне проведения СВО

Представители военного духовенства окропили святой водой всех военнослужащих и раздали молитвословы, а также освященные шевроны с изображением небесных покровителей русского воинства.

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