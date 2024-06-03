Казахстан: американские НПО провоцируют очередные беспорядки

Пользуясь тяжелой ситуацией, связанной с паводками в Казахстане, памятуя о кровавом январе 2022 года, коллективный Запад взялся расшатать обстановку в стране с помощью сильно пострадавшего от наводнения населения города Кульсары Атырауской области.