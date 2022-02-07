Мост через реку Соколовка в Лазовском районе Приморья почти готов

Работу на этом участке ведёт АО «СПЕЦСУ». Как рассказал руководитель предприятия Иван Зайченко, рабочим предстоит отсыпать щебёночно-песчаной смесью подступы к мосту, уложить водопропускную трубу, связать арматурой пролёты моста и забетонировать их.