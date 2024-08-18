Экс-игрок "Монреаля" Марков о Кузнецове в СКА: бумага не играет в хоккей

Бывший защитник "Монреаль Канадиенс" Андрей Марков оценил переход российского нападающего Евгения Кузнецова из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" в петербургский СКА, который выступает в Континентальной хоккейной лиге.
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