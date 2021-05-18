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Быль....или небыль...?

Быль....или небыль...?

Альтернативная История Быль.или небыль.? Начинаю цикл публикаций на тему : "Альтернативная история России".

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Юрий Ильинов
Веб-семинар: Страх жизни. Как расстаться со страхами Почему мы не позволяем жизни быть полноценной? Как страх перекрывает наш поток жизни? Возможные страхи, которые тормозят наше развитие: - Страх сделать первый шаг - Страх поменять место работы или род деятельности - Страх быть непризнанными другими людьми (и противоположным полом в том числе) Откуда берутся страхи? - Страхи внутренние и навеянные. - Инстинкт самосохранения или фобия. Выявим на занятии свои личные страхи и проработаем некоторые из них.

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