ДрузьяПолитикаБыль....или небыль...? Альтернативная История Быль.или небыль.? Начинаю цикл публикаций на тему : "Альтернативная история России".Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновВеб-семинар: Страх жизни. Как расстаться со страхами Почему мы не позволяем жизни быть полноценной? Как страх перекрывает наш поток жизни? Возможные страхи, которые тормозят наше развитие: - Страх сделать первый шаг - Страх поменять место работы или род деятельности - Страх быть непризнанными другими людьми (и противоположным полом в том числе) Откуда берутся страхи? - Страхи внутренние и навеянные. - Инстинкт самосохранения или фобия. Выявим на занятии свои личные страхи и проработаем некоторые из них.Комментировать
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