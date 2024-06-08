Омолодилась: Дженнифер Энистон появилась на публике после слухов о пластической операции

Эксперты заметили изменения во внешности актрисы. Дженнифер Энистон заподозрили в очередной пластической операции LEGION-MEDIAПоявившись на днях на киностудии Paramount Studios в Лос-Анджелесе на мероприятии, посвященном новому сезону успешного сериала «Утреннее шоу», Дженнифер Энистон привлекала внимание не только своим эффектным нарядом, но и тем, как свежо она выглядела.