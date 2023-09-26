Рабочая группа выявила подлог в передаче Крыма в состав УССР

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лина любимцева

Никитка Хрущев ТАКОГО НАТВОРИЛ, До сих пор расхлебываем!!!! Проклятая пузатая тупорылая ТВАРЬ!!! То бандэровцев реабилитировал, то Крым отдал в состав УССР... А КРЫМЧАН - СПРОСИЛИ?!! Хотят они быть в составе Украины, или не хотят? ....А КРЫМЧАНЕ НЕ ХОТЕЛИ!! И секретарь обкома партии был против и говорил об этом открыто. Так его сняли, потом он вообще пропал! Зачмырили человека!! И что с ним стало, никто не знает!! НИКИТКА УБИЛ ЕГО И СЪЕЛ, людоед!! Больше всего его ненавидели в Крыму!!