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Рабочая группа выявила подлог в передаче Крыма в состав УССР

Рабочая группа выявила подлог в передаче Крыма в состав УССР

Специальная рабочая группы по изучению механизма передачи Крыма УССР в советский период, пришла к неожиданному выводу.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Никитка Хрущев ТАКОГО НАТВОРИЛ,  До сих пор расхлебываем!!!! Проклятая пузатая тупорылая ТВАРЬ!!! То бандэровцев реабилитировал, то Крым отдал в состав УССР... А КРЫМЧАН - СПРОСИЛИ?!! Хотят они быть в составе Украины, или не хотят? ....А  КРЫМЧАНЕ НЕ ХОТЕЛИ!! И секретарь обкома партии был против и говорил об этом открыто. Так его  сняли, потом он вообще пропал! Зачмырили человека!!  И что с ним стало, никто не знает!! НИКИТКА УБИЛ ЕГО  И СЪЕЛ,  людоед!! Больше всего его ненавидели в Крыму!!
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