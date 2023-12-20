Тот самый «Оливье». Как приготовить оригинальный салат по секретному рецепту французского шефа и сколько это стоит

Один из символов новогоднего стола – салат «Оливье». То, к чему привыкли большинство людей, – это адаптированная версия блюда, которое подавал еще до революции в московском ресторане «Эрмитаж» шеф-повар Люсьен Оливье и которое воспевали кулинарные критики того времени.