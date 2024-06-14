На два июньских дня в Архангельске ограничат продажу алкоголя

В Архангельске в связи с торжественным мероприятием в честь выпускников будет ограничена продажа алкогольной продукцииВ Архангельске в конце июня на два дня введут ограничения по продаже алкогольной продукции.
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