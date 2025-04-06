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Царьград

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Артемонов день. Готовимся к Благовещению Пресвятой Богородицы. Праздник 6 апреля 2025 года: Что можно и нельзя делать?

Артемонов день. Готовимся к Благовещению Пресвятой Богородицы. Праздник 6 апреля 2025 года: Что можно и нельзя делать?

В воскресенье 6 апреля отмечается Артемонов день. Что можно и нельзя делать и как подготовиться к Благовещению Пресвятой Богородицы.

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