Нанесён удар по энергообъекту в Березани, в 40 км от Киева Российские войска нанесли новые удары по столичному региону Украины.
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Нанесён удар по энергообъекту в Березани, в 40 км от Киева Российские войска нанесли новые удары по столичному региону Украины.
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