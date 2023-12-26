Губернатор Запорожья рассказал о проблемах ВСУ на правом берегу Днепра

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в Запорожской области солдаты ВСУ столкнулись с большими проблемами, а ситуация на правом берегу Днепра остается плачевной для Вооруженных сил Украины.
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