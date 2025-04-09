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Татар-информ

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Бывший советник Президента США Бэннон: США не поддержат конфликт НАТО и России

Бывший советник Президента США Бэннон: США не поддержат конфликт НАТО и России

Бывший советник Президента США Стив Бэннон в интервью британскому телеканалу GBNews заявил, что Соединенные Штаты внимательно наблюдают за ситуацией в Европе, однако не собираются поддерживать возможное военное противостояние между НАТО и Россией.

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