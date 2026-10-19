Живая легенда Краснодара: 103 года исполнилось Галине Вшивцевой, которая разгадала секрет долголетияВ Краснодаре свой 103-й день рождения отметила удивительная женщина, ветеран Великой Отечественной войны Галина Николаевна Вшивцева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Т Погоня на улицах ...
- Сирена звучит в К...
- AB Почему Россия не ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым