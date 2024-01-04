Раскрыт список всех звёзд, попавших в "стоп-лист". Госдума начнёт лишать артистов званий и госнаград

Сегодня 2,7K прочитали Давно пора заняться "приземлением" всех этих звездулек, которые жируют на народные деньги, да ещё и открыто насмехаются над нами! Ивлееву, кстати, можно поблагодарить хотя бы за то, что она собрала всю "элиту" вместе и показала, кто есть кто на самом деле.