Добрый Мир
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Добрый Мир

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Раскрыт список всех звёзд, попавших в "стоп-лист". Госдума начнёт лишать артистов званий и госнаград

Раскрыт список всех звёзд, попавших в "стоп-лист". Госдума начнёт лишать артистов званий и госнаград

Сегодня 2,7K прочитали Давно пора заняться "приземлением" всех этих звездулек, которые жируют на народные деньги, да ещё и открыто насмехаются над нами! Ивлееву, кстати, можно поблагодарить хотя бы за то, что она собрала всю "элиту" вместе и показала, кто есть кто на самом деле.

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Комментарии
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Валерий Константинов
Поддерживаю петицию о лишении ЧЛЕНОВ стоп-листов и старых и новых всех государственных наград и регалий. Правительству стоит обратить внимание на &quot;работу&quot; министра культуры Ольги Любимовой. Может пора ее заменить?
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17 час.
Лидия Курзаева
Всё верно написано.  Пора в нашей Культуре навести порядок.   Всех , кто позорит наше общество и развращает нашу молодёжь, привести к ответствености..  Кого-то  штрафануть на приличную сумму,  Кого-то выгнать из шоу-бизнеса. А кого-то наказать по полной, чтобы  другим неповадно было.
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14 час.
Николай Николаевич
Вам же сказано: через суд. Подавайте заявления в СУД!
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35 мин.

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