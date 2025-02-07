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Царьград

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Под Новороссийском опрокинулась фура: всему виной Норд-ост

Под Новороссийском опрокинулась фура: всему виной Норд-ост

Большегруз после опрокидывания заблокировал проезд по одной из полос.На трассе в районе Кабардинки произошло ДТП с участием фуры.

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