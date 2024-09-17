Во время рейдов полицейские задержали 3 жителей Мангистау с наркотиками

Сотрудники управления по противодействию организованной преступности департамента полиции Мангистауской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ «Правопорядок» выявили 3 факта хранения наркотиков на территории города Актау.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии