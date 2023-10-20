БПЛА «Ланцет» впервые в истории сбил вертолет Ми-8 ВСУ

Марочко констатировал сокращение количества наемников ВСУ в зоне СВО. Дрон-камикадзе «Ланцет» ВС РФ впервые уничтожил вертолет Ми-8 ВСУ в зоне спецоперации Российский дрон «Ланцет» впервые в истории поразил украинский вертолет Ми-8.
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