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БПЛА «Ланцет» впервые в истории сбил вертолет Ми-8 ВСУ

БПЛА «Ланцет» впервые в истории сбил вертолет Ми-8 ВСУ

Марочко констатировал сокращение количества наемников ВСУ в зоне СВО. Дрон-камикадзе «Ланцет» ВС РФ впервые уничтожил вертолет Ми-8 ВСУ в зоне спецоперации Российский дрон «Ланцет» впервые в истории поразил украинский вертолет Ми-8.

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Махамбет Толеугазин
..  на дозаправке на земле можно и истребитель подбить ...
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