В Госдуме перечислили вступающие в силу в мае законы

ЕП

Елена Петрова

Хорошие законы, только бы работали. А то между Россией и Беларусью отменен роуминг, а Билайн (Калининградская область) так и продолжает снимать деньги за роуминг. Объясняют в офисах, что конкретно им(Билайну) не поступало никаких персональных указаний, а закон это общий!🥲🥲🥲