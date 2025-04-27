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В Госдуме перечислили вступающие в силу в мае законы

В Госдуме перечислили вступающие в силу в мае законы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об основных законодательных изменениях, которые вступят в силу в России в мае.

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Комментарии
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ЕП
Елена Петрова
Хорошие законы, только бы работали. А то между Россией и Беларусью отменен роуминг, а Билайн (Калининградская область) так и продолжает снимать деньги за роуминг. Объясняют в офисах, что конкретно им(Билайну) не поступало никаких персональных указаний, а закон это общий!🥲🥲🥲
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13 час.
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