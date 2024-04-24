Спасатели рассказали об эвакуации 300-килограммовой москвички из квартиры

Спасатели сами сделали носилки для эвакуации 300-килограммовой женщины в Москве Для эвакуации 800-килограммовой женщины из квартиры на севере Москвы спасателям потребовалось самим сделать носилки из подручных средств.
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