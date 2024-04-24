FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 765 подписчиков

Спасатели рассказали об эвакуации 300-килограммовой москвички из квартиры

Спасатели рассказали об эвакуации 300-килограммовой москвички из квартиры

Спасатели сами сделали носилки для эвакуации 300-килограммовой женщины в Москве Для эвакуации 800-килограммовой женщины из квартиры на севере Москвы спасателям потребовалось самим сделать носилки из подручных средств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕБ
Елена Борисова
Так она весит 300 кг или 800 кг?
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх