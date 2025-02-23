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Бойцы РФ уничтожили бронетехнику ВСУ FPV-дронами в курском приграничье

Бойцы РФ уничтожили бронетехнику ВСУ FPV-дронами в курском приграничье

Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» ночью нанесли удары по бронированной и автомобильной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

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