Театр абсурда
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Театр абсурда

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Небензя призвал Совбез ООН взглянуть на ресторанную жизнь Украины и последствия преступлений Израиля в Палестине

Небензя призвал Совбез ООН взглянуть на ресторанную жизнь Украины и последствия преступлений Израиля в Палестине

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации объединённых наций Василий Небензя указал на разницу в обстановке на Украине спустя почти два года СВО и в секторе Газа спустя всего три недели боевых действий.

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