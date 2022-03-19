Чемпионат Казахстана по футзалу. «Кайрат» сыграет с «Нур-Султаном», «Атырау» против «Аята» и другие матчи

Сегодня пройдут очередные матчи чемпионата Казахстана по футзалу. Таблица турнира здесь. «Кайрат» – «Нур-Султан» – 12:00 «Атырау» – «Аят» – 15:00 «Актобе» – «Байтерек» – 17:00 «Каспий» – «Окжетпес» – 20:00 ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матча по Нур-Султану.
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