Как варить полуавтоматом без газа — пошаговое руководство

Сварка полуавтоматом без газа — это практичное решение, к которому всё чаще прибегают как начинающие, так и опытные мастера, особенно в условиях, когда использование баллонного защитного газа невозможно или неудобно.
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