MWM: Новые ракеты Су-57 могут достать до баз США на Гуаме и Гавайях

Обозреватели журнала Military Watch обратили внимание на тот факт, что новые российские ракеты, которые способен нести истребитель Су-57, могут достать до военных баз Соединенных Штатов Америки на острове Гуам и на Гавайях.
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