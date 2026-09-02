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Казанда яңа Регби үзәге ачылды

Казанда яңа Регби үзәге ачылды

Казанда яңа Регби үзәген ачу тантанасы булды. Объект «Тулпар» стадионы янында төзелгән һәм 1750 тамашачыга исәпләнгән.

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