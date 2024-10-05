🇷🇺🎥Кадры удара дроном-камикадзе "Герань-2" по портовой зоне в Одессе🛩💥 #Одесса #ВСРФ #Герань #Прилет #СВО.
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🇷🇺🎥Кадры удара дроном-камикадзе "Герань-2" по портовой зоне в Одессе🛩💥 #Одесса #ВСРФ #Герань #Прилет #СВО.
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